"La Macédoine a aussi provoqué ce qui s'est produit" : l'analyse d'un Macédonien passé par la Belgique !

L'entraîneur macédonien actuellement sans club, Cedomir Janevski, a tiré son analyse du match nul entre la Belgique et la Macédoine du Nord. Ce résultat ne doit rien au hasard selon lui !

Les Diables Rouges ont entamé leur campagne de qualification à la Coupe du Monde par un match nul contre la Macédoine du Nord. Maxim De Cuyper ouvrait le score à la 28e minute de jeu tandis qu'Ezǵan Alioski égalisait en fin de rencontre (86e).

Ancien joueur macédonien passé par la Belgique, Cedomir Janevski a toujours cru en une égalisation. "Je me suis dit à la mi-temps que si la Belgique ne marquait pas rapidement un deuxième but, la Macédoine allait en profiter", avance-t-il au micro de La DH Les Sports+. "C'est ce qui s'est passé. Ils ont donné deux avertissements avec le but hors-jeu et le penalty non sifflé. Ils ont continué à y croire et ont finalement marqué de manière très méritée."

"Est-ce que la Belgique a sous-estimé la Macédoine ? Je ne sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs belges qui devaient se montrer. Mais en face, il y avait une équipe qui s'est vraiment battue sur chaque ballon, dans chaque duel. Ce match nul est mérité parce qu'ils y ont cru jusqu'au bout. La Belgique n'a certainement pas joué son meilleur match, mais la Macédoine a aussi provoqué ce qui s'est produit", explique le coach sans club.

L'adversaire des Diables Rouges a provoqué les erreurs de la défense belge selon lui : "La Macédoine savait qu'elle serait dominée. Elle a donc bien tenu, mais est aussi parvenue à bien exploiter ses contre-attaques en provoquant des erreurs défensives belges. Faes puis Debast ont vraiment été mis en difficulté, notamment sur les longs ballons et dans les un-contre-un."

"La Belgique n'a pas non plus réussi à créer un tempo, à changer le rythme du jeu. Jérémy Doku a bien tenté, mais la dernière passe n'était jamais suffisamment bien ajustée", analyse Janevski.