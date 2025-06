OFFICIEL : un joueur prêté par le Standard de Liège fait une grande annonce... et pourrait rebondir en Premier League

Moussa Djenepo a officiellement annoncé son départ d'Antalyaspor à la suite d'un prêt d'une saison. L'attaquant pourrait désormais rebondir en Angleterre.

Cette saison, Moussa Djenepo était prêté à Antalyaspor par le Standard de Liège. Loué avec option d'achat, l'ailier malien ne poursuivra cependant pas son aventure dans le club de Süper Lig, qui a évité de justesse la relégation.

Le joueur l'a annoncé sur son compte Instagram ce samedi soir. "Tellement difficile de dire au revoir, mais encore une expérience de plus dans ma vie. Une saison avec une équipe qui s’est battue, qui est restée unie. Merci à tous les supporters pour votre amour et votre soutien", écrit le natif de Bamako.

L'attaquant fait preuve de respect en remerciant de nombreuses personnes : "Je remercie la famille d'Antalyaspor, mes coéquipiers, le staff technique et médical, tout le personnel qui travaille pour le bien du club. Merci au coach Alex de Souza, ce fut un honneur, et au coach Emre Belözoğlu qui m’a beaucoup appris. Merci à tous les membres du comité, au président Sinan Boztepe, à Cesur Burak Akar, Adem, Tolga, etc. Merci aussi à Orhan Gürbüz et à toutes les personnes qui m’ont aidé. Il est temps de dire au revoir. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir."

Malheureusement pour lui, son aventure dans le club turc n’a pas été comme espéré. En 27 rencontres toutes compétitions confondues, il n'a inscrit que deux petits buts pour une passe décisive. En dehors du sportif, des problèmes de salaires impayés auraient également été de la partie.

Vers un départ de Moussa Djenepo du Standard ?

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Rouches, Moussa Djenepo pourrait ne pas rester en bord de Meuse. Il pourrait retourner en Angleterre cet été (il a connu un passage à Southampton entre 2019 et 2023). D'après AfricaFoot, le joueur intéresse Leeds United, fraîchement promu en Premier League. Le club anglais serait prêt à lever sa clause libératoire, estimée à deux millions d'euros.