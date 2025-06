Le Club de Bruges proche d'un deal historique ? La somme affole les géants européens

Joel Ordonez, jeune talent équatorien du Club de Bruges, attire tous les regards. Il pourrait bien faire tomber le record de transfert détenu par Igor Thiago.

Le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Joel Ordonez, le défenseur central de 21 ans. Selon Transferfeed, le montant du transfert pourrait atteindre 40 millions d’euros, ce qui constituerait un record absolu pour le Club de Bruges.

Ordonez s’est rapidement imposé comme l’un des défenseurs les plus convoités d’Europe. Ses performances en Ligue des Champions et en Pro League ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont le PSG, Arsenal et la Juventus.

Le club parisien le considère comme le partenaire idéal de son compatriote Willian Pacho et Luis Campos, le directeur sportif, l’a même observé personnellement. Le Club de Bruges est en position de force dans les négociations puisque le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2028.

Le club belge espère dépasser les 37 millions d’euros obtenus pour Igor Thiago, ce qui ferait d’Ordonez la plus grosse vente de son histoire.

Même si le PSG semble en tête sur le dossier, aucune offre officielle n’a encore été formulée. Le club attend l’approbation de ses propriétaires qataris pour libérer les fonds.