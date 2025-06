L'Angleterre évite le drame contre le 173e du classement FIFA, les Pays-Bas rassurent pour leur entrée en lice

Ce samedi soir, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, l'Angleterre affrontait Andorre tandis que les Pays-Bas se déplaçaient en Finlande. Si les Oranje ont livré une prestation rassurante, les Three Lions ont eu beaucoup plus de mal à s'imposer face au petit poucet du groupe.

Ce samedi soir, six rencontres étaient au programme des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026. Parmi elles, les Pays-Bas faisaient leur entrée en lice sur le terrain de la Finlande, tandis que l’Angleterre affrontait Andorre à Barcelone.

Les Three Lions, entraînés par Thomas Tuchel depuis mars, avaient déjà débuté leur campagne de qualification avec des victoires contre l’Albanie et la Lettonie, après avoir remporté leur groupe en Ligue B et obtenu leur promotion en Ligue A lors de la dernière Ligue des Nations.

L'Angleterre ne rassure pas, les Pays-Bas assurent l'essentiel

Face au petit poucet du groupe, l’Angleterre a eu une frayeur, s’imposant sur le plus petit des scores, 0-1. Le seul but de la rencontre est signé Harry Kane, en début de seconde période. Malgré 20 tirs, dont 10 cadrés, les Anglais ont peiné à convaincre.

De leur côté, les Oranje ont rapidement assuré l’essentiel en Finlande (0-2), grâce à des réalisations de Memphis Depay et Denzel Dumfries, toutes deux inscrites dans la première moitié de la première période. Un début réussi pour les Pays-Bas, qui affronteront Malte à domicile dans trois jours.

Malte, un autre petit poucet qui a su tenir en échec la Lituanie (0-0) dans l'autre rencontre du groupe G. Dans les autres résultats, l’Autriche a battu la Roumanie 2-1, tandis que la Bosnie-Herzégovine s’est imposée sur un court 1-0 face à Saint-Marin, totalisant déjà neuf points dans le groupe H. Enfin, l’Albanie et la Serbie se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0).