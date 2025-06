Anderlecht veut s'offrir une ancienne cible du Club de Bruges grâce aux relations d'Olivier Renard

Jack McGlynn est un milieu de terrain de 21 ans formé à Philadelphia Union. International olympique avec les États-Unis, il est apprécié sur le marché européen et considéré comme une option intéressante à court terme pour plusieurs clubs. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à environ 4,5 millions d’euros.

En février dernier, McGlynn a quitté Philadelphie pour rejoindre Houston, où il est encore sous contrat jusqu'au mois de décembre 2025, contre deux millions d’euros. Pourtant, seulement quelques mois plus tard, il pourrait déjà changer de club.

L’an dernier, le Club de Bruges avait déjà manifesté un vif intérêt pour le joueur et s’était même rapproché d’un transfert lors du mercato hivernal, sans que cela ne se concrétise.

Depuis, plusieurs autres clubs se sont positionnés, dont le RSC Anderlecht, selon les informations de MLS Transfers. Le club bruxellois souhaite profiter des liens privilégiés d’Olivier Renard avec la MLS pour convaincre McGlynn de rejoindre ses rangs.

Selon la même source, d’autres clubs européens comme la Real Sociedad et le PSV suivent également le dossier, promettant une lutte intense pour le recrutement du joueur.

PSV, Real Sociedad, Anderlecht and Championship teams all have/have had interest. https://t.co/yEVVDJii6S