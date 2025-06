Anderlecht et le Club de Bruges en concurrence pour une pépite de 20 ans ?

Le Club de Bruges et le RSC Anderlecht souhaitent encore renforcer leur milieu de terrain. Selon Fabrizio Romano, ils suivraient actuellement la même piste.

Les deux équipes aimeraient s’attacher les services de Maximilian Oyedele, un milieu défensif de 20 ans. Il a notamment récemment disputé les quarts de finale de la Conference League face à Chelsea.

🚨 Maxi Oyedele will leave Legia Warsaw with several clubs keen on signing him for €6m clause… and Man United due to receive 40%.



Anderlecht, Club Brugge, Werder Bremen, PSV and two Championship sides have all called for Oyedele. pic.twitter.com/HxR2WgJJkc