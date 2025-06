Le Standard dévoile ce qu'il s'est vraiment passé avant le départ d'Ivan Leko

Ivan Leko a été annoncé ce mercredi comme le nouvel entraîneur de La Gantoise. Pourtant, il était encore sous contrat avec le Standard de Liège.

Ivan Leko sera l'entraîneur de La Gantoise pour les trois prochaines saisons. L’annonce a été faite ce mercredi par les Buffalos. Une surprise pour certains, car le coach croate était encore lié au Standard pour une année supplémentaire.

Selon les Rouches, une réunion avait eu lieu le 27 mai entre Pierre François, Marc Wilmots et Leko. "Nous avons échangé de manière positive sur la saison écoulée et celle à venir, avec à la clé une proposition de prolongation d’un an", indique le club sur son site officiel.

Leko avait demandé un peu de temps pour réfléchir. Mais le lundi suivant, sa décision était déjà prise : il rejoindra La Gantoise. Un choix rapide, qui a laissé le Standard sans réponse concrète.

Malgré ce départ express, le club liégeois a tenu à saluer le travail de son entraîneur. "En reconnaissance de ses services, nous avons levé sa clause libératoire", précisent les dirigeants. Un geste rare dans un monde du foot souvent plus dur en affaires.

La Gantoise n’a pas dû sortir le moindre euro pour attirer Leko. Rien à voir avec le cas Ronny Deila, pour qui Bruges avait dû payer. Cette fois, le départ s’est fait en douceur… mais il laisse tout de même un goût d’inachevé à Sclessin