Officiel : un titulaire régulier du RFC Liège annonce son départ après deux saisons au club

En fin de contrat au RFC Liège, Jérémie Lioka Lima quitte les Sang & Marine après deux saisons passées au club. Le médian défensif était titulaire sous les ordres de Gaëtan Englebert.

Habituellement calme, le RFC Liège s'apprête à vivre un été mouvementé. Les Sang & Marine, menés par Gaëtan Englebert, sont en pleine refonte d'effectif en vue de la saison prochaine.

Le club liégeois a déjà officialisé trois arrivées : le médian défensif Kevin Shkurti (U23 OHL), le gardien Alexis André Jr. (Maidstone, D6 anglaise), avec lequel nous nous sommes entretenus à son arrivée, ainsi que l'ailier Fadel Gobitaka, en provenance de la RAAL.

Dans le sens des départs, l'histoire s'est terminée entre le club et Benjamin Lambot, qui a rejoint le Crossing Schaerbeek. D'autres joueurs sont courtisés, comme Ryan Merlen et Alessio Cascio, mais aucun transfert n’a encore été finalisé. Jonathan d'Ostilio, Benoît Bruggeman et Damien Mouchamps ont prolongé leur contrat de deux saisons.

Jérémie Lioka Lima quitte le RFC Liège après deux saisons

Lambot ne sera, en tout cas, pas le seul à quitter le club : Jérémie Lioka Lima, arrivé en fin de contrat après deux saisons en tant que titulaire régulier, a lui aussi annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

Une perte importante pour le RFCL, partiellement compensée par l’arrivée de Shkurti, capable d’occuper le même poste, même s’il ne possède pas encore l’expérience du joueur de 26 ans, dont l’avenir reste incertain.