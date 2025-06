"Le stress de la D1A ? Très peu pour moi" : voici pourquoi Radja Nainggolan reste fidèle à Lokeren-Temse

Radja Nainggolan est prêt pour une nouvelle saison. Le milieu de terrain de 37 ans portera encore les couleurs de Lokeren-Temse la saison prochaine, même s'il aurait reçu plusieurs offres venues de D1A.

Radja Nainggolan a réalisé une solide saison avec Lokeren-Temse, où il a été un pilier de l’équipe de Challenger Pro League sous les ordres de l'entraîneur Stijn Vreven.

Le club de Flandre-Orientale s’est arrêté en demi-finale des play-offs de promotion, mais vise clairement la montée dans l'élite la saison prochaine. L'ancien Diable Rouge veut à nouveau s’investir pleinement dans ce projet, même s’il a reçu des offres venant de D1A.

"Ces discussions étaient sans intérêt", confie-t-il à Sporza. "Le football n’est plus un milieu dans lequel j’ai envie d’être très impliqué. Aujourd’hui, tout tourne autour d’acheter des jeunes et de les revendre au plus vite. Mais l’expérience, c’est important aussi pour ces jeunes."

Radja Nainggolan ne voulait pas évoluer en D1A

Pour lui, l'essentiel est clairement devenu le plaisir du jeu. Il n'épouve donc aucune rancune. "Les clubs font leurs choix, c’est leur droit. Le football est aussi un business, c’est comme ça. Mais moi ? Je préfère jouer à Lokeren, où je trouve la tranquillité et de la reconnaissance, plutôt qu’en première division, où le stress te tombe dessus en permanence."

Cette semaine, Radja Nainggolan a également appris qu'il entamera sa formation d'entraîneur la saison prochaine. "Quand je vois certains entraîneurs en activité, je pourrais déjà exercer sans ce papier", a-t-il déclaré dans son style caractéristique.