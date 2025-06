Le nettoyage est total : un club belge se sépare de... 16 joueurs, dont des anciens du Standard et de Charleroi

Le KV Courtrai a été relégué cette saison de la Jupiler Pro League vers la Challenger Pro League. La saison prochaine, le club devra donc fonctionner d'une manière totalement différente. On sait désormais à quel point le grand nettoyage sera conséquent.

Pas moins de seize (!) joueurs de l’effectif de la saison passée ne seront plus là la saison prochaine. Le KV Courtrai procède donc à un nettoyage en profondeur de son noyau.

Le club a lui-même annoncé, via son site officiel, la liste des départs : joueurs en fin de contrat, éléments prêtés non conservés, ou encore prêts définitivement transférés. "Mbayo et Oprut sont définitivement transférés, respectivement à PEC Zwolle et au Dinamo Bucarest, après leur prêt", écrit le club.

Refonte totale du noyau, à Courtrai

"Le club se sépare aussi des joueurs prêtés Jean-Kévin Duverne, Nacho Ferri, Nathan Huygevelde, Dermane Karim, Koen Kostons, Bram Lagae, Mark Mampassi et Ryotaro Tsunoda. Les contrats de Massimo Bruno, Massimo Decoene, Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou et Lucas Pirard prennent également fin."

" Nous remercions ces Kerels pour leur engagement et leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur carrière", conclut le club.

Le noyau actuel compte déjà 22 joueurs, dont la nouvelle recrue Gilles Ruyssen. Le club de Flandre-Occidentale aimerait aussi recruter Lennard Hens, de Dender.