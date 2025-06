La place des Diables dans le pot 1 à la Coupe du monde est en danger : voici la situation actuelle

La Belgique n’a pas entamé ses qualifications pour la Coupe du monde 2026 de la meilleure des manières. Les Diables Rouges ont été accrochés par la Macédoine du Nord, ce vendredi soir.

Selon différentes projections, notre équipe nationale reste néanmoins la grande favorite pour terminer en tête du groupe J, avec 68 % de chances de finir première.

Les hommes de Rudi Garcia devront toutefois éviter tout faux pas face au Pays de Galles, lundi. Les Gallois comptent déjà sept points en trois matchs et pourraient prendre une sérieuse option en cas de résultat positif. Ils disposent actuellement de 28 % de chances de remporter le groupe.

🏆 TO QUALIFY DIRECTLY to the 2026 FIFA World Cup as the winner of Group J: 🇧🇪 Belgium - 68% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 28% 🇲🇰 North Macedonia - 4% 🇰🇿 Kazakhstan - 0.3% 🇱🇮 Liechtenstein - 0.0% (% per @fmeetsdata ) pic.twitter.com/FXWSSeegAg

Malgré des résultats récents en dents de scie, la Belgique reste en bonne position pour décrocher son ticket pour le Mondial 2026. Elle figurerait même, pour l’instant, dans le pot 1 lors du tirage au sort.

Mais attention : pour conserver cette place privilégiée, les Diables vont devoir engranger des points d’ici la fin des qualifications. Rester dans le pot 1 permettrait d’éviter une grosse cylindrée dès les phases de groupes… même si certaines nations comme la Croatie, le Maroc, l’Uruguay, la Colombie, le Japon ou le Sénégal pourraient toujours croiser leur route.

🚨 2026 FIFA World Cup - Projected Pots!



🇩🇪 Germany in Pot 1

🇭🇷 Croatia in Pot 2

🇳🇴 Norway in Pot 3

🇮🇹 Italy in Pot 4



✅ Four winners of the UEFA Play-off will be placed in Pot 4, as they will be determined after the draw. pic.twitter.com/AVivmiRbxu