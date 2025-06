À la veille d'affronter le Pays de Galles, la fédération belge fait une annonce inattendue !

La fédération belge a annoncé ce dimanche matin que les Diables Rouges ne joueront ni avec le maillot bleu ni avec leur maillot rouge ce lundi. C'est le maillot jaune des Red Flames qui sera porté par les joueurs belges.

"Pour célébrer les Red Flames à l’occasion de l’#WEURO2025, les Diables Rouges porteront leur maillot extérieur face au Pays de Galles demain", écrit la fédération sur ses réseaux sociaux.

Avant de préciser : "Les maillots portés lors du match seront mis aux enchères au profit de la Fondation Jan Vertonghen et de Red Courts." Une jolie initiative !

Ce n'est pas la première fois que les joueurs belges joueront avec le maillot des Red Flames. Lors d'un match contre la Pologne en 2022, la Belgique avait joué avec un maillot noir.

Cela avait d'ailleurs porté chance aux Diables Rouges. Ils s'étaient imposés sur le score de 6-1. Cette rencontre marquait aussi les débuts de Loïs Openda en équipe nationale, qui avait marqué son premier but.

