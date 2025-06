Encore un joli coup en vue pour la RAAL, sur le point de recruter son nouvel arrière droit en Espagne

Très active en ce début de mercato estival, la RAAL La Louvière serait sur le point de renforcer son secteur défensif avec un joueur du FC Séville, arrivé en fin de contrat dans le club espagnol.

Après une quatrième montée consécutive, la RAAL La Louvière est promue en Jupiler Pro League et entend s’y maintenir. Le directeur sportif David Verwilghen met tout en œuvre pour renforcer l’équipe et a déjà conclu les arrivées de Lucas Bretelle (US Orléans) et Célestin De Schrevel (La Gantoise).

Les Loups affichent de grandes ambitions en ce début de mercato estival et sont proches d’officialiser une troisième recrue : Alexis Beka Beka. Ce milieu de terrain avait été acheté 12 millions d’euros par l’OGC Nice, mais n’a plus disputé de match professionnel depuis deux ans, après une période très difficile sur le plan personnel, marquée notamment par une tentative de suicide.

Un arrière droit de Séville proche de la RAAL

Un profil qui pourrait apporter beaucoup aux hommes de Frédéric Taquin. Mais la RAAL ne compte pas s’arrêter là et serait également sur le point de renforcer un autre secteur du jeu : la défense.

Selon les informations du journaliste espagnol Ángel García, confirmées par le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, les Loups sont en passe de recruter Darío Benavides, un arrière droit espagnol de 22 ans appartenant au FC Séville.

Arrivé au club sévillan dès les U16, il a gravi les échelons jusqu’à l’équipe réserve, en troisième division mais n’a disputé que trois matchs avec le noyauu A, dont un en Liga et deux en Coupe du Roi. Arrivé en fin de contrat, il ne coûtera aucune indemnité à la RAAL, qui réalise ainsi un nouveau joli coup.