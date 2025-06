Un club du top 5 de la Pro League sur le point de perdre un joueur cadre !

Ça va très vite du côté du Royal Antwerp FC. Le Great Old est sur le point de perdre un joueur cadre.

L'Antwerp voulait tout faire pour prolonger certains cadres de l’équipe. Parmi eux, Tjaronn Chery, qui a prouvé à 37 ans qu’il avait encore beaucoup à offrir.

Un intérêt concret

Avec douze buts et six passes décisives, il a réalisé une bonne saison. De quoi impressionner plusieurs clubs étrangers !

Le Great Old espère toujours le conserver, mais il devient de plus en plus probable que le milieu offensif retourne aux Pays-Bas. Il semble très proche de rejoindre le NEC Nimègue.

Un transfert de 500.000 euros

Selon Voetbal International, la visite médicale aurait déjà eu lieu, ce qui signifie qu’aucun obstacle ne semble empêcher la conclusion du transfert. L’opération devrait s’élever à environ un demi-million d’euros.

Ironie du sort : Chery avait rejoint l’Antwerp... depuis le NEC il y a un an. Il semble désormais prêt à faire le chemin inverse. Un sacré coup dur pour l’Antwerp.