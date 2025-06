La RAAL va signer une ancienne pépite à 12 millions... qui n'a plus joué en professionnel depuis deux ans

La Louvière est sur le point de réaliser une belle opération sur le marché des transferts avec l'arrivée annoncée d'Alexis Beka Beka. Le milieu de terrain français, recruté pour 12 millions d'euros par l'OGC Nice en 2022, s'apprête à relancer sa carrière après une période compliquée.

Après une quatrième montée consécutive, la RAAL La Louvière est promue en Jupiler Pro League et entend s’y maintenir.

Le directeur sportif David Verwilghen met tout en œuvre pour renforcer l’équipe et a déjà conclu les arrivées de Lucas Bretelle (US Orléans) et Célestin De Schrevel (La Gantoise).

Il profite de ce début de mercato estival pour réaliser de bonnes affaires. Selon les informations du quotidien L’Équipe, en France, La Louvière serait en passe de signer Alexis Beka Beka, milieu de terrain passé par l’OGC Nice et formé au SM Caen.

Vendu pour 12 millions d'euros en 2022

Le médian de 24 ans n’a plus disputé de rencontre professionnelle depuis deux ans pour une raison dramatique : touché par un profond mal-être, il avait failli mettre fin à ses jours depuis le viaduc de Magnan, à Nice, en septembre 2023.

Passé par le Lokomotiv Moscou – qui l’avait recruté contre 6 millions d’euros en 2021 en provenance de Caen – Alexis Beka Beka avait ensuite été revendu pour 12 millions à Nice. Il avait résilié son contrat avec les Aiglons en août dernier, avant de reprendre du rythme avec la réserve de Caen en février dernier. L’ancien international Espoirs semble désormais aller mieux et prêt à relever un nouveau défi professionnel. Il signerait un contrat de deux ans avec les Loups.