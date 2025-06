🎥 "Merci à vous" : à des milliers de kilomètres de Charleroi, un joueur des Zèbres a ressenti le soutien des Carolos !

Amine Boukamir a disput√© la CAN U20 avec le Maroc. Le joueur est revenu sur le magnifique parcours des Lions de l'Atlas en √Čgypte.

Le jeune milieu défensif de Charleroi, Amine Boukamir, a disputé la CAN U20 avec le Maroc du 27 avril au 18 mai. Le Belgo-Marocain n'est pas passé loin de remporter la compétition avec sa nation. Les hommes de Mohamed Ouahbi se sont inclinés en finale contre l'Afrique du Sud (1-0) au Stade international du Caire, en Égypte.

Un tournoi que l'ancien jeune international belge (U16 et U17) n'est pas près d'oublier : "C'était incroyable ! Passer un mois avec l’équipe du Maroc, faire une compétition officielle aussi… c’est pas la même chose que le club. Mais pour un pays, jouer pour une nation, ça procure beaucoup d’émotions."

Les Marocains ont éliminé les Égyptiens en demi-finale (1-0) : "On était assez excités contre l’Égypte. Ils étaient chez eux avec tous leurs supporters. Il y avait au moins 8000 personnes dans le stade. C'était incroyable."

J’ai reçu quelques messages de supporters carolos

Boukamir explique comment il a vécu la finale : "Un peu de pression, un peu de stress, de rendre fière la nation… malheureusement, on a perdu. Mais franchement, c’était une très belle compétition."

Le médian a également pu compter sur beaucoup de soutien : "Il y avait des supporters sur place, carrément. Il y avait une centaine de supporters marocains sur place et on voyait aussi leur soutien sur les réseaux, partout. Franchement, incroyable. J’ai reçu quelques messages sur Instagram et sur Facebook aussi de supporters carolos. Oui, merci à vous."