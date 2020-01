Mouscron cale : "Je crois que l'absence du coach joue, oui"

L'Excel Mouscron patine en ce début d'année. Deux rencontres, deux défaites, six buts encaissés - le tout sans Bernd Hollerbach, toujours malade et absent.

Bruno Godeau semblait désabusé après la contre-performance des Hurlus, qui avaient "bien commencé le match", comme il le souligne. "Puis, on prend un goal et ça les booste mentalement et à partir de là, plus rien n'allait. Passes, contrôles, rien ... Il faut oublier ce match, tout en retenant des leçons", regrette le défenseur mouscronnois.

"Mais la mentalité était bien là en début de match. On a du mal à se relever de ce but, il y a beaucoup de jeunes joueurs et même si notre mauvaise série ne me trotte pas en tête, c'est peut-être le cas pour eux", ajoute Godeau. "Il faut absolument éviter de finir la saison en roue libre maintenant".

L'absence de Bernd Hollerbach

Frank Boya reconnaissait de son côté que la mauvaise série était difficile à vivre. "Nous sommes des joueurs professionnels mais avant tout des êtres humains et vivre une mauvaise passe, c'est toujours pénible", déclare le solide médian hurlu, qui ne cachera pas non plus que l'absence du coach depuis maintenant un mois est un facteur non-négligeable.

"C'est lui le boss de l'équipe ! Il aurait l'expérience pour gérer ces situations. Quand il sera de retour, il pourra rebattre les cartes et relancer l'équipe", affirme Boya. "Certains vous diront peut-être que ça ne joue pas, mais oui, ça joue. Il a besoin de notre soutien et de notre énergie positive pour revenir. Mais un footballeur professionnel doit être prêt à toutes les situations possibles", continue-t-il.