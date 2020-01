Oublié le penalty de Lamkel Zé? "On va peut-être pouvoir parler de football maintenant..."

La bonne prestation de l'Antwerp contre Courtrai, en Coupe, avait été effacée par le penalty manqué par Didier Lamkel Zé. Mais trois jours plus tard, le Camerounais était bien sur la feuille de match et a même joué. Page définitivement tournée?

Didier Lamkel Zé a remplacé Steven Defour à un quart d'heure du terme, dimanche, contre Zulte. Et sur son premier ballon, le numéro 7 a adressé un centre parfait qui a permis à Buta de provoquer le penalty décisif. Cette fois, il a laissé le ballon à Dieumerci Mbokani, qui a offert la victoire à l'Antwerp.

"Il sera encore décisif"

"Il est bien monté", estime Steven Defour. "On a dit et écrit beaucoup de choses à son propos. À partir de maintenant, j'espère qu'on parlera et qu'on écrira surtout à propos du club de football qu'est l'Antwerp", insiste le médian.

Et s'il a eu droit aus sifflets du Bosuil en montant, le Camerounais a quand même montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. "Il a montré qu'il pouvait être important et qu'il sera encore décisif cette saison", estime Ritchie De Laet.