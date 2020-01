Officiel : Tottenham lève l'option d'achat de Giovani Lo Celso

Arrivé en prêt avec option d'achat du Betis Séville l'été dernier, Giovani Lo Celso a convaincu Tottenham de lever l’option d’achat, estimée à 40 millions d'euros qui viennent s’ajouter au prix du prêt qui était lui de 15 millions d’euros, comme le rapporte la presse anglaise.

Le milieu de terrain argentin de 23 ans est désormais sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2025. Il a disputé 14 rencontres de Premier League pour l’instant.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS