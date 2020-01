La Norvège bientôt au top avec sa génération en or ?

La Norvège, inexistante sur l'échiquier du football mondial, pourrait bien traverser la meilleure période de son histoire dans les années à venir.

La Norvège dispose actuellement sans doute de la plus belle génération de son histoire. Dans l'ombre de la Suède et du Danemark, la nation scandinave ne compte que seulement trois participations à un Mondial (1938, 1994, 1998) et une à l'Euro (2000).

Mais cela pourrait vite changer dans les années à venir avec ses jeunes prodiges. Erling Braut Håland vient en tête. Le buteur âgé de 19 ans impressionne la planète football cette saison. Fraîchement transféré cet hiver au Borussia Dortmund, le Norvégien a déjà planté 5 buts en seulement 59 minutes sous les couleurs du BVB, soit une moyenne d'un but toutes les 12 minutes. Depuis le début de la saison, il a inscrit 33 buts et délivré 7 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues.

Il y a aussi Martin Ødegaard qui avait rejoint très jeune le Real Madrid en 2015 lorsqu'il avait 16 ans. Après deux prêts aux Pays-Bas, le joueur a été loué à la Real Sociedad cette saison où il cartonne chez les Basques (4 buts et 6 passes décisives en 22 matchs). Il devrait pouvoir s'imposer à la Casa Blanca durant les prochaines années.

Sander Berge est lui aussi promis à un brillant avenir. Le milieu de terrain de Genk âgé de 21 ans semble avoir fait le tour chez le champion de Belgique et devrait rejoindre une formation supérieure cet hiver ou cet été quoiqu'il arrive.

Mais outre ses trois pepites, il y a aussi Kristoffer Ajer, un défenseur central âgé de 21 ans qui fait les beaux jours du Celtic Glasgow et Mathias Normann devenu indispensable au FK Rostov depuis son arrivée l'été dernier et ce malgré ses 23 printemps. Pour encadrer cette jeunesse talentueuse, il y a le milieu de terrain Ole Selnaes (Shenzhen FC), l'attaquant Joshua King de Bournemouth et l'ancien joueur de Manchester City, Omar Elabdellaoui (28 ans), désormais à l'Olympiakos.

Le sélectionneur de la Norvège, Lars Lagerbäck parviendra-t-il à qualifier sa sélection pour l'Euro 2020 ? Le coach suédois âgé de 71 ans est connu pour faire éclore les jeunes talents et tirer le maximum de ses joueurs. Avec la Suède (2000-2009), il est parvenu à atteindre deux fois les huitièmes de finale du Mondial (2002, 2006) et à disputer un quart de finale d'Euro (2004). Ensuite avec l'Islande (2011-2016), Lagerbäck est parvenu à se hisser en quart de finale de l'Euro 2016 avec les Vikings.

Afin de se qualifier pour l'Euro 2020, la Norvège devra prendre la mesure de la Serbie en barrage en mars prochain, avant d'éventuellement affronter l'Ecosse ou Israël pour une place définitive dans le groupe D, où attendent l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque.