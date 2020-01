Sérénité retrouvée à Waasland-Beveren: "La victoire contre le Standard a fait office de déclic"

Dans le creux il y a à peine plus d'un mois, les Waeslandiens ont su faire l'effort au bon moment pour prendre leur distance avec la lanterne rouge. Avec neuf points d'avance sur le Cercle, Waasland-Beveren peut entamer la dernière ligne droite avec sérénité. Comme nous le confirme Lucas Pirard.

Longtemps considéré comme un sérieux candidat à la relégation, Waasland-Beveren a complètement inversé la tendance en quatre rencontres. "On a réussi à enchaîner les victoires, ça nous a fait beaucoup de bien. On doit désormais moins regarder derrière nous, ça nous enlève un peu de pression et il y a plus de sérénité dans le groupe", témoigne le dernier rempart des Waeslandiens.

"Ca nous a libérés"

Et ce n’est pas un hasard si c’est après avoir battu le Standard, le 21 décembre, que les Jaune et Bleu ont enchaîné. "Cette victoire a fait office de déclic. On était dans le dur, on avait besoin de points et gagner contre le Standard, au terme d’une très bonne prestation, ça nous a libérés. On a retrouvé le goût de la victoire, au moment où on en avait le plus besoin."

Et Waasland a su confirmer ensuite, avec des victoires contre Saint-Trond, juste avant la trêve, et surtout, à Ostende, dans un match à six points. "Il fallait enchaîner pour reprendre confiance et c’est ce qu’on a fait", se réjouit Lucas Pirard.

"Une belle marge"

Au-delà de la confiance, Waasland-Beveren a aussi fait le trou dans le bas de classement. Avec neuf points d’avance sur le Cercle, les Waeslandiens peuvent voir venir. "C’est une belle marge. On a aussi un peu de chance, puisque le Cercle ne prend pas de points, mais ça nous permet d’envisager la fin de la phase classique avec un peu plus de sérénité."

Ett un objectif évident: "C’est clair", confirme le gardien liégeois: "Prendre un maximum de points et tenter d’assurer le maintien le plus vite possible." Dominés par Eupen samedi dernier, le Liégeois et ses partenaires tenteront donc de ramener quelque chose de leur déplacement à Zulte Waregem, dimanche.