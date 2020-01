Proche de rejoindre le Club de Bruges, Adolfo Gaich pourrait rallier...Manchester United

Alors qu'il était sur le point de signer au Club de Bruges, le transfert a finalement capoté, la faute à San Lorenzo trop gourmand avec le leader actuel du championnat de Belgique.

Le Club de Bruges était prêt à débourser beaucoup d'argent pour Adolfo Gaich, quasi 15 millions d'euros. Mais San Lorenzo en demandait trois de plus. Dès lors, les Blauw en Zwart ont décidé de se rabattre sur Michael Krmencik à la place. Une piste bien moins onéreuse.

Néanmoins outre-Manche, il semblerait que Manchester United soit entré en contact avec San Lorenzo pour Gaich, comme le rapporte The Sun. Les Red Devils sont toujours à la recherche d'un buteur avant la fin de ce mercato hivernal et l'Argentin ferait désormais partie de leur liste. Son profil et sa marge de progression plairaient aux dirigeants du Man U. Le club mancunien ne devrait pas avoir de mal à mettre la somme réclamée sur la table.

Quelle ironie du sort. À défaut de ne pas avoir rejoint Bruges, Gaich pourrait affronter le Club au mois de février prochain en Europa League s'il rallait les Red Devils. Affaire à suivre...