Calendrier délicat, mais avance confortable: Waasland-Beveren peut voir venir

Le programme des sept dernières rencontres de la phase classique sera particulièrement corsé pour les Waeslandiens, mais Lucas Pirard et ses partenaires semblent avoir fait le plus dur.

D'autant que les Waeslandiens ont corrigé leur principal défaut du début de saison, il n'encaisse presque plus et Lucas Pirard trône en sur une défense de plus en plus performante: un seul but encaissé lors des trois dernières rencontres. "On n’encaisse plus beaucoup, et ça nous fait du bien d’enchaîner des clean sheets", confirme le Liégeois

Et ce sera un atout non-négligeable pour atteindre l’objectif fixé par le club: assurer le maintien aussi vite que possible. D'autant que c'est un sacré menu qui attend Waasland-Beveren.

Presque à l'abri

Et les Waeslandiens en sont conscients: ils auront un fameux calendrier à négocier en fin de phase classique. "Ce sera du costaud, on doit notamment encore jouer Bruges, Anderlecht et la Gantoise, mais on doit surtout saisir chaque occasion pour prendre des points, peu importe qui arrive en face", estime Lucas Pirard.

À côté de ces chocs-là, Waasland-Beveren aura aussi des rencontres, sur papier, plus abordables. Même si des déplacements à Malines ou à Zulte Waregem ne seront pas non plus une partie de plaisir. Avec neuf points d’avance sur le relégable, les protégés d’Arnaud Mercier semblent presque à l’abri...