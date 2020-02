Quasi sauvé, Eupen a un nouvel objectif : "Quelque chose de grand"

Le back droit allemand a inscrit l'unique but de la rencontre ce samedi soir lors de la victoire d'Eupen face au Cercle de Bruges.

Eupen a effectué un énorme pas vers le maintien ce samedi en prenant la mesure du Cercle de Bruges. Avec quinze points d'avance sur la lanterne rouge du championnat, les Pandas sont quasi sauvés et devraient passer une saison de plus au sein de l'élite. "Nous avons disputé une bonne rencontre et nous devons continuer sur notre lancée. Nous avons souffert en seconde période mais nous avons tenu. Ces deux victoires de suite nous donnent beaucoup de confiance", explique Andreas Beck auteur du but victorieux.

"Mon premier goal sous les couleurs d'Eupen. Cela fait plusieurs semaines que j'ai l'opportunité d'en inscrire un et cela arrive ce week-end. Je suis heureux. Quel caviar aussi de Nils (Schouterden), je n'avais plus qu'à tirer directement au but", souligne l'ancien international allemand qui veut donc dépasser les 32 points obtenus lors de la saison dernière.

Le défenseur passé par le Besiktas et Stuttgart livre ensuite les prochains objectifs du club germanophone. "Prendre le plus de points possibles jusqu'à la fin et tenter d'effectuer la meilleure saison de l'histoire du club. Que faire d'autre ? Jouer les playoffs 1 ? Non impossible. Donc nous voulons faire quelque chose de grand. Cela nous rendrait heureux ainsi que tous les supporters", précise le joueur âgé de 32 ans.