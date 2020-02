Avant le duel Guardiola - Mourinho, Samuel Eto'o choisit son camp

Ce dimanche, tous les yeux anglais seront rivés sur le duel entre Tottenham et Manchester City (17h30).

Rivaux en Espagne, les deux coachs semblent depuis s'être pleinement réconciliés. Dans la presse anglaise, les deux concernés n'usaient que des compliments pour qualifier l'autre. En terme de résultats, c'est clairement le Catalan qui l'emporte. En effet, il affronté les équipes de Mourinho à 22 reprises. Le bilan : 11V - 6N - 5D.

Mais, dans la presse anglaise, Guardiola tempérait : "Je sais que vous espériez une rivalité ici, mais je suis désolé pour vous que ce ne soit pas arrivé. Pourquoi cela n'est pas arrivé ? Je ne sais pas, peut-être que nous sommes plus vieux ou plus expérimentés".

Samuel Eto'o lui s'est tout de même osé à choisir son favori. L'ancien buteur camerounais qui voudrait devenir coach dans les prochains mois a déclaré pour AFP : "Je suis un amoureux du football, et je me dis qu’il faut gagner avec la manière. Parce que le football, c’est comme aller au théâtre. Quand vous regardez les équipes de Pep Guardiola jouer, vous ne vous ennuyez jamais. Parce que vous voyez une équipe qui défend avec le ballon, qui attaque et qui crée des espaces. Vous voyez des actions magnifiques, et c’est ça le football".