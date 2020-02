Interview La débâcle à Courtrai et le mercato insuffisant du Standard : "Il ne faut pas tirer trop vite des conclusions"

Quel drôle de vendredi 31 janvier côté liégeois avec une défaite cuisante à Courtrai (3-1) suivi d'une fin de mercato non concluante. De quoi énerver les supporters qui se posent de plus en plus de questions à propos des ambitions du matricule 16.

Les supporters du Standard étaient très déçus de la défaite des leurs vendredi dernier mais aussi du mercato effectué par le club. Ils déplorent le fait de ne pas avoir remplacé le départ d'Anthony Limbombe, Paul-José Mpoku et Renaud Emond durant ce mercato hivernal. Leurs réactions sur les réseaux sociaux ont poussé d'ailleurs Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean à fermer temporairement leur compte Twitter. "Les dirigeants du Standard savent ce qu'ils font concernant le marché des transferts. Nous verrons si leurs choix sont bons ou mauvais en fin de saison, mais il ne faut pas tirer trop vite des conclusions. Je peux comprendre la déception des supporters d'un côté. Il y a cette obligation de gagner toutes les rencontres comme au Club de Bruges et à Anderlecht. Mais la défaite à Courtrai était un non-match des Liégeois, cela peut arriver. Le Standard est capable du meilleur comme du pire !", confie Alex Czerniatynski. L'ancien attaquant des Rouches ne s'en fait pas pour son ancien club. "Quoiqu'il arrive, le club sera en playoffs 1. Puis j'ai confiance en Michel Preud'homme. Il saura remettre les siens sur de bons rails. Cela passera par le match au sommet de dimanche contre le Club de Bruges. Les Liégeois sont redoutables et toujour favoris à Sclessin. Une victoire devrait les rebooster pour la suite", a conclu l'ancien Diable Rouge.