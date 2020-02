La direction du Standard quitte temporairement Twitter : Une débâcle à Courtrai et un mercato insuffisant provoquent la colère des fans

Le matricule 16 a pris l'eau vendredi soir à Courtrai lors de la 24ème journée de championnat. Les Rouches ont été incapables de mettre les Kerels en difficulté et d'apporter le danger dans le rectangle adverse.

Quel drôle de 31 janvier côté liégeois avec une défaite cuisante à Courtrai suivi d'une fin de mercato non concluante. De quoi énerver les supporters qui se posent de plus en plus de questions à propos des ambitions du Standard. Leurs réactions sur les réseaux sociaux ont poussé Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean à fermer temporairement leur compte Twitter.

En effet, le Standard a perdu Anthony Limbombe, Paul-José Mpoku et Renaud Emond durant ce mercato hivernal. Des joueurs qui n'ont pas été remplacés par le club et cela se ressent évidemment sur le terrain. Le compartiment offensif des Rouches manque dorénavant de profondeur et Michel Preud'homme devra faire avec les moyens du bord jusqu'à la fin de saison.

Le matricule 16 avait bien quelques joueurs offensifs dans le viseur comme par exemple Edmilson Junior, mais ceux-ci ne sont pas arrivés en bord de Meuse. Beaucoup de fans des Rouches se demandent si la direction du club ne vise pas juste le top 6 avant de voir ce qu'il se passera durant les PO1... Ceux-ci aimeraient que la direction redéfinisse de réelles ambitions à court et à long-terme.