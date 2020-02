Qui pour remplacer Sven Kums contre Anderlecht ? La réponse de Jess Thorup

Le coach gantois devra faire face à un problème de taille, mais il estime que les solutions sont nombreuses dans son noyau.

Sven Kums, pas autorisé à affronter un club auquel il appartient toujours et de toute façon suspendu, Jess Thorup sera privé d’un élément clé de son noyau: le Gantois a débuté 22 des 24 rencontres disputées par les Buffalos, en championnat, depuis son arrivée.

"Positif"

Un problème? Oui, mais un "problème positif", estime le Danois. "J’ai trois joueurs qui peuvent jouer à cette place: Brecht Dejaegere, Sulayman Marreh et Roman Bezus peuvent s’installer dans le milieu", insiste-t-il.

Et la bonne nouvelle pour les Gantois c’est qu’ils sont tous les trois prêts, même Brecht Dejaegere qui revient de blessure. "Il a joué 75 minutes et m’a montré qu’il était prêt", analyse Jess Thorup. "Roman a bien joué les derniers matchs et il a même marqué et Sulayman se sent très bien. De bonnes nouvelles pour tout le monde, mais ça rend plus difficile la tâche du coach", conclut-il.