Mouscron gagne enfin en 2020 et semble libéré !

Il y aura eu révolte en seconde période : les Hurlus, menés à la pause, ont repris les choses en main et ont finalement aisément dominé le KV Ostende.

Quelle drôle de situation à Mouscron. Alors que les ambitions de PO1 étaient encore affirmées en début d'année 2020, une reprise catastrophique aura complètement fait dérailler le convoi hurlu, véritable fantôme dont le conducteur Bernd Hollerbach a dû sauter en route, vaincu par une maladie dont on espère qu'il se remettra bien vite. Résultat : 0/9 en 2020 et le fidèle Philippe Saint-Jean rappelé en urgence à la barre.

S'il n'y a plus rien à sauver pour l'Excel, reste l'honneur, car les deux derniers matchs étaient tout simplement honteux dans la forme. Et avec un onze étonnant, sans attaquant de métier mais avec un Aleix Garcia en électron libre et très en jambes, Mouscron commence en posant son jeu. Garcia ouvre le jeu, mais Osabutey comme Olinga manquent de précision devant. Ostende, peu inspiré (70/30 de possession à la pause), se créera toutefois une énorme occasion via Niane, mais c'est finalement sur un coup de génie de Jelle Bataille que Butez se retournera : l'international espoirs enroule des 25 mètres (0-1, 23e).

Aleix Garcia, qui s'était procuré la plus belle occasion mouscronnoise (16e) d'un bel enchaînement double contact - frappe enroulée, est un peu coupable sur le but et disparaîtra de la rencontre, comme un Excel qui passe tout près de la correctionnelle mais voit Fashion Sakala manquer de précision en conclusion d'un contre (36e). Mouscron rejoindra les vestiaires mené, malgré un bon ballon d'Osabutey pour Boya qui ne peut contrôler.

Lasse Sobiech, déjà si important

La seconde période reprend sur un rythme de PO2, sans rien à signaler en dehors d'une sortie risquée de Jean Butez devant un Fashion Sakala très remuant. Jusqu'à l'heure de jeu et un coup-franc que reprend victorieusement Lasse Sobiech : l'Allemand, recrue hivernale, avait déjà été bon au Lotto Park et est à nouveau très solide ce samedi - en plus d'être, cette fois, décisif.

Le jeu perdra alors (encore) en précision mais gagnera en enthousiasme, Mouscron semblant décidé à offrir une victoire à un public sevré depuis de longues semaines (à vrai dire depuis deux mois en compétition officielle). Mais la mire est loin d'être ajustée, à l'image de ce tir de Boya qui fera le bonheur d'un enfant du voisinage. Il faut dire que la paire Faes-Milovic est très solide et que sans Stipe Perica, cela manque de présence devant. Le Croate montera à la 72e pour nous donner raison : sur une très belle phase, Ciranni, servi par Garcia, centre à ras de terre pour Perica qui fait 2-1 (82e). Mieux : sur une phase brouillonne, Fabrice Olinga fera même 3-1 pour tuer le suspens (87e).

Ce sera donc la victoire au bout pour Mouscron, qui met fin à une série noire et aura montré un visage nettement plus enthousiasmant que récemment, comme si le flou enfin dissipé autour de son entraîneur principal avait soulagé les esprits. Un peu tard ? Peut-être, mais il y a encore une saison à finir et des PO2 à jouer ...