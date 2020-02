Grande première pour Kaveh Rezaei: "Oui, j'ai gardé le ballon du match"

Il suffit de jeter un oeil à la feuille de route du duel entre Charleroi et Zulte Waregem pour trouver le nom de l'homme du match: avec son triplé, Kaveh Rezaei a porté le Sporting samedi. "Mais peu importe qui marque, l'important c'est la victoire et la prestation collective", souligne l'Iranien.

Ça faisait pourtant un bail quelques semaines que Kaveh Rezaei attendait de trouver le chemin des filets. Absent contre Bruges, il n'avait plus marqué depuis le déplacement à Mouscron, du 21 décembre dernier. Était-il inquiet par cette petite période de disette? Ce n'est pas tellement son genre... "Quelques matchs sans marquer, ça arrive. Et ça n'a pas d'importance de savoir qui inscrit les buts, ce sont les résultats de l'équipe qui comptent", insiste-t-il.

"Une soirée parfaite pour toute l'équipe"

Mais l'Iranien a régalé ses supporters et il ne boude pas son plaisir. Et même si ce n'est pas le hat-trick parfait (il a mis deux buts du droit et un de la tête), c'est une grande première pour lui. "Je n'avais encore jamais marqué de triplé en Belgique. Peut-être six ou sept dans ma carrière." Et comme le veut la coutume, l'Iranien gardera un souvenir de cette soirée spéciale: "Le ballon du match? Oui, oui, je l'ai repris", lance-t-il sourire aux lèvres.

Pourtant, et bien au-delà de sa prestation personnelle, ou même de ses statistiques (avec 11 buts, il n'est plus qu'à quatre unités du meilleur buteur du championnat), Kaveh Rezaei le goleador carolo retient surtout la prestation aboutie livrée par Charleroi: "On devait gagner et on a fait un grand match. On a marqué, on n'a pas encaissé: une soirée parfaite pour toute l'équipe!"