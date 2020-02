Ces vieux cracks plus utiles que jamais à leur club

Il est de ses joueurs que l'âge paraît bonifier. Ils peuvent avoir presque 40 ans mais rendre des sérieux services et scorer des buts dans les plus grands championnats mondiaux.

La référence en la matière de statistiques sportives, WhoScored, a calculé les trois joueurs les plus âgés lorsqu'ils ont inscrit un but cette saison. Et le podium est rempli de noms respectés.

En troisième position se retrouve la légende Zlatan Ibrahimovic. En effet, le Suédois est devenu le plus vieux joueur à inscrire un but lors du derby milanais ce week-end. Son but de la tête fut inscrit à l'âge de 38 ans, 4 mois et six jours.

A la seconde marche du podium : Joaquin. Le joueur du Real Betis, véritable légende au club, a marqué à sept reprises cette saison. Il a inscrit son plus récent à l'âge de 38 ans, 5 mois et trente jours.

Et le plus vieux buteur des grands championnats cette saison est une autre légende de son club : le Basque Aritz Aduriz. Il a inscrit un but en Liga à 38 ans, 6 mois et 6 jours. D'ailleurs, Aduriz a récemment disputé sa 400ème rencontre sous la vareuse des Lions de l'Athletic Bilbao. Il a scoré 172 buts pour le club basque, dont certains magnifiques !