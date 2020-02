Mignolet explique pourquoi il est "l'homme le plus heureux de Belgique"

Le portier belge a beau avoir gagné une Ligue des Champions avec Liverpool, il assure qu'il est bien plus heureux à Bruges cette saison.

Simon Mignolet était l'invité de l'émission Extra Time sur la télévision flamande ce lundi soir. Il n'a pas donné un seul signe d'insatisfaction. Le natif de Saint-Trond assure : "Je suis l'homme le plus heureux de toute la Belgique", avant d'expliquer son bonheur : "Nous jouons beaucoup de matchs avec Bruges, c'est d'ailleurs pour cela que je suis venu. Après un an et demi sur le banc de Liverpool, je peux enfin prouver ce que je vaux. Je suis au sommet de ma carrière".

Mignolet ne regrette pas pour autant son passage chez les Reds : "Gagner la Ligue des Champions avec Liverpool, c'est un beau souvenir. Je n'y ai pas participé, mais j'avais le sentiment d'avoir fait partie du groupe".

Le Diable Rouge a également avoué qu'il préfèrerait soulever un trophée avec le Club de Bruges : "A présent, je joue un rôle dans les victoires brugeoises. Si nous gagnons un titre avec Bruges, ce sera un sentiment différent que celui éprouvé avec la Ligue des Champions. J'espère qu'on gagnera trois titres cette saison" conclut-il en souriant.