Bölöni est satisfait de la prestation de l'Antwerp : "Un bon match nul pour le classement"

On ne peut pas donner tort au coach roumain ; le Great Old a livré une bonne rencontre et aurait pu l'emporter en fin de match sans un Didillon déterminant.

Ce partage 1-1 contre le Racing Genk ne dérange pas tellement Bölöni. Pourtant il aurait pu espérer mieux, même si les Limbourgeois se sont également créés quelques occasions en reconversion. Selon Hannes Wolf, il y avait - qui plus est - pénalty sur Ito en deuxième période. Lamkel Zé, auteur d'un très bon match, puis Buta, ont manqué de délivrer les Anversois dans le dernier quart d'heure. Finalement, on peut donc dire que ce partage est un résultat logique. Le technicien de l'Antwerp confirme, depuis le Bosuil à nouveau bouillant : "Nous étions les plus dominants. Mais le Racing a également bien joué et a profité d'une inattention de notre part". Et Bölöni de poursuivre : "Dommage que ce ne soit qu'un match nul, évidemment. Mais une telle répartition des points n'est pas mauvaise pour le classement". En tout cas, ce point pris par Genk oblige Anderlecht, Malines et Zulte à terminer très fort la saison régulière.