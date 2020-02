Un diamant à polir pour Anderlecht : "Plus avancé que Memphis Depay au même âge"

La comparaison est osée, mais montre à quel point le jeune ailier du Sporting d'Anderlecht est talentueux.

La semaine dernière, Jérémy Doku a fait tourner en bourrique la défense de la Gantoise, il ne lui a manqué qu’un peu de précision dans le dernier geste pour faire basculer la rencontre dans le camp bruxellois. Son talent n’a échappé à personne.

Si j'étais un défenseur, je n'aimerais pas être en face de lui.

Et les comparaisons sont flatteuses. Fred Rutten, ancien coach du Sporting estime est bluffé : "Je trouve que dans son évolution, Jérémy est plus avancé que Memphis Depay au même âge", explique le Néerlandais au Laatste Nieuws. Même si l’ancien coach d’Anderlecht voit encore, forcément, une certaine marge de progression : "L’efficacité, c’est surtout là que Jérémy peut être meilleur."

Et Fred Rutten est rejoint, dans son analyse, par Jean-François Rémy: "Jérémy Doku est un talent exceptionnel. Comme Eden Hazard en était un", s’amuse l’entraîneur adjoint des Diablotins que le jeune Mauve a rejoint en début de saison (quatre caps, 58 minutes de jeu au total et un assist): "Si j’étais défenseur, je n’aimerais pas me retrouver en face de lui", conclut-il.