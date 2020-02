🎥 Timothy Castagne reste sur le banc, l'Atalanta assure

L'Atalanta a souffert, mais conforte sa place dans le top 4 de la Serie A.

Avant le duel entre l'Inter et la Lazio de dimanche, l'autre choc du week-end opposait l'Atalanta (quatrième), à la Roma (cinquième). Et l'équipe de Bergame s'en est finalement sortie, malgré un but d'ouverture tombé juste avant la mi-temps, des oeuvres d'Edin Dzeko.

L'Atlanta n'a toutefois pas douté longtemps: cinq minutes après la pause, Jose Luis Palomino égalisait. Et c'est finalement Mario Pasalic qui allait offrir la victoire à La Dea, quelques secondes à peine après être sorti du banc. Un banc duquel Timothy Castagne n'est jamais sorti.