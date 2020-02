La victoire sinon rien pour Virton

Le Beerschot et Westerlo ont empoché les trois points. Virton doit faire de même à Lokeren ce dimanche qui s'était imposé 2-1 le 12 janvier. Le gain de la deuxième tranche est à ce prix.

La bagarre pour remporter la 2e tranche en Proximus League se poursuit. Acte 12 qui en compte 14. En déplacement (à 16h) à Lokeren qui s’était permit le luxe de s’imposer 2-1 le 12 janvier dernier au Faubourg d’Arival, l’Excelsior Virton sait la difficulté de la tâche au Daknam. « Cette équipe est, vraisemblablement, condamnée à disputer les playdowns. La meilleure préparation, jusqu’à preuve du contraire, est de remporter des matches », souligne l’entraîneur virtonais Christian Bracconi. « On a beau affirmer que son attaque n’est guère performante. Je sais une chose : elle a marqué deux buts à Westerlo en milieu de semaine et deux à nous il y a quelques semaines. » La prudence est de mise.

À une prudence légitime s’y ajoute la pression et même l’obligation de remporter les trois points. Les concurrents ont gagné de concert. Tant le Beerchot que Westerlo - Virton se déplace au Kuipje samedi 22 février à 17h avant d’en terminer avec la réception d’OHL vendredi 28 février à 20h30 - possèdent 20 unités au compteur soit 3 de plus que les Luxembourgeois. Un dessin est inutile. Pour parvenir à ses fins, il conviendra à Virton de (re)trouver le chemin du but, ce qui ne fut pas le cas lors des deux dernières sorties (0-0 à Lommel et contre l’USG), sans quoi… « On se crée des occasions mais on ne les concrétise pas », précise le mentor. « Un manque de lucidité ? Un manque de précision ? Oui, c’est possible. Par contre, ce n’est pas en raison d’un manque de confiance. Elle est présente. Défensivement, nous sommes très costauds. » Le dernier bilan renseigne quatre rencontres sans encaisser. Marquer est très important.