Sans forcer son talent, le Standard renoue avec la victoire du côté de Genk

Ce dimanche, le Racing Genk recevait le Standard de Liège pour le compte de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Hannes Wolf n'a réservé aucune surprise dans sa composition, tandis que côté liégeois, Lestienne faisait son retour dans le onze ainsi que Cop.

Les conditions climatiques n'étaient pas évidentes ce dimanche. Alors qu'il faisait pourtant 18 degrès à l'entame de cette rencontre, le vent avait décidé de souffler fort du côté de la Luminus Arena. Genk obtiendra les premières occasions de la partie mais verra Bodart boxer un tir à distance de Bongonda (6e) puis effectuer une très bonne sortie dans les pieds d'Ito (13e). Finalement ce sera le Standard qui ouvrira la marque via Vanheusden peu après la demi-heure de jeu. À la suite d'un corner, le défenseur récupérera le cuir et fusillera Didillon (31e), 0-1.Genk ne parviendra pas à réagir malgré quelques coups de pieds arrêtés mal négociés et verra même le Standard doublera la mise juste avant la pause. Très bien servi par Amallah, Cop s'en ira tromper Didillon (42e), 0-2. Le score ne bougera plus à la pause.

En seconde période, le Standard ne sera pas loin de tuer tout suspense mais Didillon effectuera une énorme parade sur une très belle reprise de Carcela, très bien servi par Vojvoda (48e). Les Rouches continueront de gérer leur avantage face à des Limbourgeois maladroits et inoffensifs. Malgré tout, le champion en titre parviendra à pousser un peu et à se créer des occasions. Bodart devra boxer un tir puissant de Limbombe (68e) et effectuer une magnifique envolée sur une tête d'Onuachu (72e). Le portier liégeois empêchera de nouveau Genk de réduire la marque sur un coup franc direct de Maehle (80e).

Genk réduira finalement la marque sur coup de pied arrêté grâce à une tête de Dewaest (85e). L'espoir revenu, le champion en titre poussera pour arracher le nul mais le Standard tuera tout suspense grâce une reconversion offensive rudement menée. Lestienne servira un caviar à Boljevic qui n'aura plus qu'à la pousser au fond (90e+2). Malgré un poteau de Thorstvedt, le score n'évoluera plus. Le matricule 16 s'impose 1-3 à la Luminus Arena.

Le Standard renoue avec la victoire ce dimanche. Les Rouches ont bien géré leur rencontre et donnent même l'impression de ne pas avoir forcé leur talent face au champion en titre. À noter la très belle prestation à nouveau d'Arnaud Bodart. Les Rouches confortent leur cinquième place au classement avec ce succès et comptent désormais sept points d'avance sur Genk et la sixième place.

Avertissements : Wouters (63e), Dewaest (69e) ; Laifis (34e), Cimirot (38e)

Genk : Didillon, Maelhe, Dewaest, Lucumi, Uronen, Cuesta (Limbombe 46e), Hrosovsky, Wouters (Odey 72e), Ito (Thorstvedt 46e), Bongonda, Onuachu

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Cimirot, Bastien, Carcela (Boljevic 83e), Lestienne, Amallah (Raskin 68e), Cop (Miangue 88e)