Axel Witsel pointe un atout non-négligeable pour le Borussia avant le PSG: "Plus qu'un détail"

Le Bourussia Dortmund devra, à n'en pas douter, profiter du match aller pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Début, ce mardi, des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec, entre autre, une belle affiche entre le Borussia Dortmund et le PSG. Et les Allemands espèrent profiter de l'avantage du terrain pour faire la différence.

Invaincus à domicile

Et surtout du soutien d'un Signal Iduna Park qui sera plein à craquer. "C'est plus qu'un simple détail", affirme Axel Witsel. "Nos fans assurent une ambiance incroyable dans le stade et quand nous sommes en difficulté, ça nous aide et ça nous pousse", insiste l'ancien Rouche.

"Je suis sûr que l'ambiance sera géniale pour la réception du PSG et que ça va nous aider à réaliser une belle prestation." Et devant leur mur jaune, les Borussen sont d'ailleurs intraitables depuis le début de la saison: 12 victoires, quatre partages et pas encore la moindre défaite, toutes compétitions confondues.