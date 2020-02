La retraite d'Iker Casillas officialisée par le président du FC Porto : "Il a été impressionnant durant sa carrière"

L'emblématique gardien de 38 ans n'avait plus joué avec Porto depuis son infarctus en mai dernier. Il pourra désormais se consacrer à sa candidature à la présidence de la fédération espagnole.

Peu après avoir annoncé qu'il serait candidat à la présidence de la fédération (comme nous vous l'annoncions hier), c'est non pas sans émotion que le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a déclaré que le portier mettait un terme à sa carrière sportive : "Avant même de poser sa candidature, Iker Casillas a tenu à faire part de sa décision de mettre fin à sa carrière de joueur. Son attitude m'a beaucoup ému, il a été impressionnant durant sa carrière dans seulement deux clubs : le FC Porto et le Real Madrid."

Pour rappel, Iker Casillas avait rejoint le FC Porto en 2015 après 25 années passées au Real Madrid. Il a remporté le Championnat du Portugal (2018) et porté le maillot des Dragons plus de 150 fois.

Son infarctus durant un entraînement au mois de mai dernier avait choqué et il devenait plus qu'évident que Casillas ne rejouerait plus, par souci de prudence, et il avait entre-temps rejoint le staff technique du club.

Casillas restera dans la légende espagnole vu qu'il a remporté le triplé historique Euro-Mondial-Euro avec la Roja entre 2008 et 2012.