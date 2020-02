Un nouvel exploit européen dans l'escarcelle gantoise?

Si La Gantoise n'a pas l'historique européen d'Anderlecht, de Bruges ou du Standard, par exemple, les Buffalos ont appris à créer la sensation sur le Vieux Continent ces dernières années. Un statut de coupeurs de têtes que les Buffalos pourraient encore renforcer contre la Roma...

C’est surtout depuis leur premier titre de champion de Belgique que les Gantois ont appris à scalper les gros morceaux et ça avait commencé par une campagne de Ligue des Champions mémorable, à l’automne 2015.

Sortir des poules en C1, un authentique exploit

Quelques mois après le premier titre de champion de Belgique de son histoire, La Gantoise se retrouve à l’affiche des poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec un tirage relativement abordable: pas de gros morceaux comme le Real ou le Bayern par exemple, mais Lyon, Valence et le Zenith.

Et dès leur premier match, les Buffalos montrent les crocs. Pourtant réduite à dix, suite à l’exclusion de Dejaegere, puis à neuf avec l’exclusion de Foket en fin de rencontre, La Gantoise, devant son public, tient Lyon en respect (1-1) et démarre sa campagne avec un bon point.

La suite sera encore plus belle. Malgré des défaites à Saint-Pétersbourg et à Valence, les Buffalos, qui proposent un football pétillant, y croient et étonnent l’Europe du foot avec un neuf sur neuf (victoire contre Valence et le Zénith, mais aussi à Lyon). La Gantoise devient la première (et la seule encore à ce jour) à atteindre les huitièmes de finale de la C1 sous sa forme actuelle.

Les souvenirs de Wembley

Une belle histoire européenne qui s’est poursuivie l’année suivante. Troisième du championnat après leur périple en Ligue des Champions, les Gantois jouent cette fois l’Europa League et passent sans encombre les tours préliminaires, avant de s’en sortir de justesse en phase de poules. Pas tête de série, la Gantoise hérite d’un gros morceau en seizièmes de finale: c’est le Tottenham de Vertonghen, Dembélé et Alderweireld qui se dresse sur le chemin des Buffalos.

Un but de Jérémy Perbet à l'aller permet aux Buffalos d’y croire avant leur déplacement à Londres (1-0). Et c’est encore le buteur français qui va sortir de sa boîte, à la 81e minute, pour éteindre Wembley et offrir un nouvel exploit à la Gantoise (2-2).

Gent forward Jérémy Perbet celebrates his 2nd goal in as many games against Tottenham.#UEL pic.twitter.com/GomiaJWzMZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2017

Bis repetita en 2020?

Et dire que les Gantois ne sont présents sur la scène européenne qu’à la faveur des sanctions infligées à Malines, lauréat de la Coupe de Belgique l'an dernier. Il a fallu franchir trois tours préliminaires pour atteindre une phase de poules que les troupes de Jess Thorup ont maîtrisée, malgré des adversaires robustes comme Wolfsburg et Saint-Etienne.

Premiers de leur groupe et tête de série, les Gantnois n'ont pourtant pas hérité d’un tirage facile. Dompter l’AS Roma sera un sacré défi pour les dauphins du Club de Bruges en Pro League, mais les Buffalos pourront s'appuyer sur le passé récent pour tenter d'ajouter un exploit européen à une collection déjà bien garnie...