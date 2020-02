Michel Preud'homme est confiant mais réaliste : "L'Antwerp nous pose souvent des problèmes"

Match au sommet ce samedi en début de soirée (18h) entre le Standard de Liège et l'Antwerp lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

La confiance est présente au sein des rangs liégeois avant la réception de l'Antwerp après la victoire à Genk. "Les résultats positifs font toujours du bien, l’humeur est un peu différente quand on gagne des matchs, c'est certain", confie Michel Preud’homme en conférence de presse.

En cas de victoire samedi, le Standard validerait sa qualification pour les playoffs 1. "Le faire le pus tôt possible, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur le classement mais sur ce match et sur la victoire. Nous savons que c'est une équipe qui nous pose souvent des problèmes. Il ne faut pas se voiler la face, mais nous savons aussi que nous pouvons les mettre en difficulté, nous y sommes déjà parvenus. Il faudra réunir tous les ingrédients présents contre le Club et Genk", souligne MPH.

Concernant un éventuel sentiment de revanche par rapport à l’élimination survenue lors du quart de finale de la Croky Cup (1-3), le coach du matricule 16 ne veut pas en entendre parler. "Nous aurions voulu nous qualifier évidemment, mais il y avait des circonstances atténuantes. Nous avons même mené au score et aurions pu doubler la mise, mais il y a des limites que nous ne pouvons pas dépasser : les nombreuses absences. J'ai refait le compte car j'ai revu le match il y a peu. Oulare, Emond et Limbombe étaient blessés et Laifis était tombé malade le matin. Bastien n'était pas là et Carcela était suspendu. Ensuite pendant le match, Vanheusden se blesse mais reste sur le terrain, puis Amallah a dû sortir sur blessure. Enlever huit joueurs à l'Antwerp et faites les jouer contre notre équipe au complet, et vous verrez. Les joueurs présents sur la pelouse ont fait le boulot mais nous n'avions plus de solutions de rechange. Donc non, je n’éprouve pas de sentiment de revanche, c'est une autre compétition. Nous voulons poursuive dans la ligne tracée ces dernières semaines et aller au combat face à l'Antwerp", a conclu le coach des Rouches.