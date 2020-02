Le capitaine De Belder inscrit son premier but de la saison ... et il peut être crucial

Il était plus discret que Eppel, Hotic ou encore Biancone, mais Dylan De Belder a délivré son équipe qui peinait à trouver la faille. Une belle explosion de joie pour le buteur de 27 ans.

Le capitaine Dylan De Belder a pris ses responsabilités : au bon endroit au bon moment sur une perte de balle au milieu, il a crucifié un Jean Butez qui devait ne pas en revenir d'être toujours invaincu ce samedi. "C'est un but ultra important dans la lutte pour le maintien car on savait que dans le même temps, Malines ne faisait pas la bonne opération", concède l'ancien attaquant de Mons et ancien meilleur buteur de D1B, qui marquait là ... son premier but de la saison. L'art de choisir son moment.

"On joue bien, toutes les équipes qui jouent contre nous le disent et se demandent pourquoi on joue le maintien", pointe De Belder. "On a pu lire que nos chances étaient de 25%. On a un esprit de revanche vis-à-vis de ça aussi, du fait qu'on mérite mieux".

Dylan De Belder a peut-être inscrit le but le plus important de la saison du Cercle et le plus important de sa carrière. Capitaine depuis son retour d'une longue blessure, il savoure : "C'est un rôle que le coach m'a donné, mais cette victoire est un travail collectif. Oui, au vu du contexte et du résultat des concurrents, c'est peut-être le plus important de ma carrière", sourit-il.

"Si nous étions nerveux en seconde période ? Non, c'est juste qu'au vu du déroulement du match, nous méritions mieux", estime-t-il. "Et le coach nous a dit de continuer comme ça, que ça viendrait. Il se passe beaucoup de choses dans un match mais nous avons gardé les idées claires pour aller prendre ce qu'il fallait prendre".