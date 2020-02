Nicolas Gavory satisfait : "La défaite en Coupe nous était restée en travers de la gorge"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a pris la mesure de l'Antwerp (1-0). Les Rouches confirment ainsi leur bonne forme avec ce bilan de 7 sur 9.

Avec cette victoire, le Standard valide son ticket pour les playoffs 1. L'objectif des Liégeois a été rempli. "Se qualifier le plus rapidement pour les PO1 était l'objectif, c'est chose faite", confie Nicolas Gavory à l'issue de la rencontre. "Nous avons bien dominé cette première période avec beaucoup de rythme et d'intensité dans les duels. Puis nous avons continué et avons bien tenu le score. Le match était engagé dans le bon sens du terme, c'était un bon match de football" a souligné le Français.

La déconvenue en Coupe de Belgique contre l'Antwerp au mois de décembre dernier n'avait pas été oubliée. "Nous avions cette défaite en travers de la gorge et avions à coeur de gagner et de poursuivre sur notre lancée", précise le back gauche.

Il reste encore trois matchs à disputer avant la fin de la phase classique. "Cette qualification en PO1 nous fait du bien au moral mais il faut conserver ce même tempo. Nous avons traversé une phase compliquée en décembre, nous avons mangé notre pain noir en quelque sorte. Depuis janvier on fait 13 sur 18, c'est pas mal niveau comptable", a conclu Gavory.