Un député flamingant perd les pédales en tribune après la claque reçue par Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a repris la lanterne rouge ce samedi soir, après la victoire du Cercle à Mouscron et leur défaite humiliante à Malines (4-0). Le jeune député d'extrême droite, Filip Brusselmans, était présent parmi un public souvent conquis à la cause flamingante.

C'est un journaliste de la VRT qui a aperçu le député Vlaams Belang dans le parcage visiteur. Jusqu'ici, rien de vraiment anormal. Ce qui a plus étonné la presse néerlandophone, c'est le pétage de plomb de ce député qui s'était déjà fait remarquer en organisant une manifestion anti-migrants l'année dernière.

Sur une vidéo partagée par le journaliste de la VRT, on peut apprécier le député flamingant en train de faire un doigt d'honneur et d'hurler sa haine. Cette fois-ci, ce n'était pas contre les migrants ou les Wallons, mais contre la prestation de ses joueurs. La pression monte pour Brusselmans... et son club de coeur ; ils ont repris la lanterne rouge ce samedi soir.

Heel verregaand weer.



Heb een hart voor die club, waar ik al 15+ jaren op de tribunes sta.



4-0 onderuit gaan en beseffen dat tweede klasse dichtbij is, kan de gemoederen doen oplopen, maar zal nooit een vlieg kwaad doen.



Eng hoe bepaalde mensen steeds stok zoeken om te slaan. https://t.co/YPGZJYpfNa — Filip Brusselmans (@Filip_Bru) February 23, 2020