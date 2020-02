Le remplaçant d'Arnauld Mercier veut sauver Waasland-Beveren : "Question de vie ou de mort"

Geeraerd va tenter de sortir Waasland-Beveren du pétrin. Il remplace le Français Arnauld Mercier à la tête de la lanterne rouge.

Malgré l'urgence, Dirk Geeraerd se veut positif : "C'est un peu mon destin", confiait le nouveau coach des Waaslandiens lors de sa première conférence de presse. "Je voulais absolument prendre mes responsabilités dans la situation actuelle. Pour le conseil d'administration, il était difficile de faire venir quelqu'un de nouveau dans un délai aussi court. Puis c'était risqué, car pas facile de trouver en aussi peu de temps quelqu'un qui connait le club, les joueurs et le championnat."

"On m'a demandé de reprendre l'équipe, personne ne m'a forcé. Il s'agit de bien plus que d'une relégation qui est en jeu. Il s'agit d'une question de vie ou de mort et de l'avenir de ce club. Est-ce que je le regretterai plus tard ? Peut-être, mais j'ose tenter et je le ferai."

Les joueurs étaient censés être en congé aujourd'hui, mais Geeraerd était sur le terrain d'entraînement : "La gravité de la situation est évidente. Celui qui ne comprend pas aujourd'hui qu'il devait être présent l'entrainement ne comprend pas le football. Il ne reste que 20 jours."

Waasland-Beveren doit prendre au moins un point, sinon c'est fini : "J'aimerais prendre plus que cela. Si nous n'obtenons pas un point, nous ne méritons pas de rester en D1A."