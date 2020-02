Le transfert avorté de Gareth Bale en Chine ? "C'était fait à 90%"

Le Gallois faisait partie des indésirables du Real Madrid l'été dernier et était plus proche que jamais d'un départ en Chine mais il est finalement resté à la Casa Blanca.

Gareth Bale aurait bien pu rejoindre le club chinois de Jiangsu Suning. Mais selon l'entraîneur Cosmin Olaroiu, le deal avait capoté suite à un incroyable volte-face.

"On était tout proche. Le club était d'accord avec son agent, qui était là. Nous étions d'accord avec Madrid et un mois auparavant, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, ils ont perdu des matchs amicaux sur un gros score (défaite 3-7 contre l'Atletico Madrid en International Champions Cup, ndlr) et Madrid a changé d'avis", a confié le technicien du Jiangsu Suning, dans les colonnes du journal Dubaï The National.

"D'abord, ils ont dit qu'ils le laisseraient partir et que nous devions payer son salaire, et soudain, ils ont dit : 'Non, vous devez payer pour le transfert'. Et payer le transfert et son salaire était un peu supérieur au budget, alors nous avons cherché un autre joueur. Mais, en fait, je sais que c'était fait à 90% un soir, puis le lendemain matin, tout a changé. Mais c'est le Real Madrid (qui a changé les conditions), pas nous", a concluCosmin Olaroiu.