Naples - Barcelone fait ressortir les comparaisons historiques : " Maradona est une divinité »

Partout où il passe, le Dieu devient immortel. En Argentine, une religion existe autour de sa personne. Au Mexique, des séries voient le jour. A Naples, Maradona a ramené deux titres et une Coupe de l’UEFA entre 1984 et 1991.

Forcément, quand la Puce s’apprête à fouler la pelouse du San Paolo pour la première fois, les comparaisons ressortent. L’attaquant napolitain Lorenzo Insigne a un avis bien tranché sur la question : « Certes, Messi est le meilleur joueur du monde actuellement. Mais Diego Maradona restera une divinité ! » indiquait l’Italien à AS.

Du côté Blaugrana, logiquement, on privilégie la modernité, à l’image de Gerard Piqué : « Je choisis Messi parce qu’il est constant et est un magicien depuis tant d’années ». Ce mardi soir, Lionel Messi aura certainement à cœur de le prouver sur une pelouse qu’il découvrira.

