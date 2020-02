Le match Lokeren - Beerschot, lui, aura bien lieu

La D1B vit une fin de deuxième tranche plus que particulière. De l'un des championnats les plus serrés d'Europe, il en est peut-être devenu la risée.

Finalement à rejouer, la date du "replay" entre Virton et le Beerschot n'arrange personne, sinon les Rats. Les autres équipes s'en mêlent, la Fédération semble perdue et on s'apprête à désigner le deuxième finaliste pour la promotion à coups de décisions juridiques.

Ce n'est pas tout ; le Sporting de Lokeren étant dans de sales draps sportivement, administrativement et financièrement, la rencontre de ce vendredi soir était menacée. Dépouillé, Lokeren voit aussi certains de ses joueurs lassés de ne plus être payés. Mais, selon le Nieuwsblad de ce mercredi matin, les joueurs mordront sur leur chique et prendront part à une rencontre pourtant capitale pour le dénouement du championnat, et par conséquent, pour l'avenir proche du football belge.