Frustration totale pour Gand: "On était la meilleure équipe, à l'aller et au retour"

Les Buffalos digèrent difficilement leur élimination en Europa League.

Le capitaine gantois était d'ailleurs dépité à l'issue de la rencontre, au micro de la RTBF. "Pas mal de choses nous ont frustrés sur ce match, mais nous sommes surtout déçus de ne pas avoir pu se qualifier", peste Vadis Odjidja.

D'autant que la Gantoise a tenu tête aux Romains, jeudi soir, comme la semaine dernière à Rome. "On a eu des possibilités. Je pense que même que lors des deux matchs, on était la meilleure équipe sur le terrain. Mais à ce niveau, la moindre erreur que tu fais se paye cash et on l'a bien vu." Il faudra en tout cas rapidement oublier cette élimination et se reconcentrer sur le championnat.