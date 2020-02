Dylan Lambrecth estime qu'il était "meilleur que Ganvoula et Teodorczyk"

Dylan Lambrecth n'a pas reçu sa chance à Anderlecht. L'ancien joueur du FC Liège et de l'Union Saint-Gilloise, qui se refait une santé en D2 Amateurs, estime cependant qu'il aurait pu réussir...

Pour Dylan Lambrecth (27 ans), le RSC Anderlecht restera une plaie ouverte : l'attaquant liégeois, dont l'arrivée ressemblait à un coup de poker de la part des Mauves, n'a pas reçu sa chance. Il s'est exprimé dans Sport-Foot Magazine et ne s'en cache pas : à ses yeux, il méritait mieux. "On avait directement décidé que je serais prêté à Roulers. Mais à mon retour, lors de l'été 2017, s'ils m'avaient laissé participer au stage, je suis persuadé que j'aurais fait partie des 26".

Lambrecth estime en effet que ses qualités n'étaient pas inférieures à celles de ses concurrents. "J'étais deux fois plus fort que (Sylvère) Ganvoula et (Lukasz) Teodorczyk", affirme-t-il. Selon Dylan Lambrecth, s'il n'a pas reçu d'opportunités de faire ses preuves, c'est lié à l'identité de son agent. "J'étais de la team (Jacques) Lichtenstein alors qu'à l'époque, Bayat gérait tout au Sporting", lâche le buteur de Hamoir. "J'ai reçu un mail peu avant la reprise me disant que je serais dans le noyau B (...) Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de me regarder, de me faire jouer un match ?".